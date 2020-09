Us Limite e Capraia, ripresa l'attività agonistica giovanile

L'Us Limite e Capraia Asd ha ripreso l'attività agonistica giovanile dopo mesi di stop e si prepara a ripartire con tornei e campionati. Tutto ciò, ovviamente, nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19, seguendo i protocolli federali approvati e trasmessi alle società sportive.

Da circa due settimane, sono molto attive le formazioni del 2009 e del 2010, che nei weekend 5-6-12-13 settembre hanno anche disputato alcune partitelle e tornei in casa, al "M. Cecchi", per riprendere confidenza con il campo, le regole, lo stare insieme.

Per capire come sta procedendo questa inedita ripresa, hanno rilasciato delle dichiarazioni gli allenatori dei due gruppi.

Mirco Rosi, tecnico degli Esordienti B 2009: "Siamo ripartiti il 1° settembre, le cose non sono semplici, ci sono tanti fattori a cui fare attenzione, nuove regole e normative da rispettare. Non lasciamo niente al caso, siamo molto scrupolosi. Ciò richiede più tempo del previsto ma ci dà tranquillità e sicurezza per lavorare bene. I ragazzi sono contenti, finalmente riescono a sfogare le tossine accumulate nell'arco di mesi di totale inattività; per ora le cose vanno bene, non ci possiamo lamentare e l' impianto è stato tenuto bene anche negli ultimi mesi. I genitori hanno fatto un ottimo lavoro, il primo input deve venire da casa, per la nostra annata tanti genitori hanno fatto capire che i protocolli non sono obblighi ma qualcosa di necessario, quindi i ragazzi rispettano da soli quanto occorre rispettare, portano la mascherina e l'autocertificazione, si fanno misurare la temperatura; lo vedono come qualcosa di necessario per potersi divertire e nessuno si è mai lamentato.

Il 17 avremo un torneo a Castelfiorentino, così da prendere confidenza con il campo".

Andrea Mazzoni, allenatore dei Pulcini del 2010: "Riprendere è stato bello per tutti, sia per noi istruttori che per i ragazzi. Hanno tanta voglia di tornare a allenarsi, fare le partitelle, giocare, ma non è facile rispettare tutte le norme, tra mascherina, febbre da misurare, doccia distanziati ecc,. In ogni caso, pian piano lo stanno capendo. Abbiamo un torneo a Limite di due giorni, poi ne avremo uno a Rignano e uno a Coiano Santa Lucia. Siamo un gruppo molto numeroso, li faremo giocare tutti, ma la cosa principale è il divertimento."

Ecco la rosa delle due squadre:

PULCINI 2010, calcio a 7:

Alderighi Alberto, Ambroselli Flavio, Amoruso Thomas, Bartolini Mattia, Becattini Emanuele, Bolognesi Lorenzo, Bracale Manuel, Brogi Francesco, Bucalossi Giacomo, Buonocore Christian, Capaccioli Marco, Carboncini Dario, Carboncini Elia, Carrai Cosimo, Cianflone Mirco, Costantino Lapo, D'Alessandro Marco, Forte Nicholas, Gaggioli Niccolò, Giberti Niccolò, Gjonaj Leo, Ignesti Tommaso, La Porta Gori Gioele, Levato Mattia, Lupi Filippo, Mhilli Lorenzo, Michelucci Niccolò, Moneti Lorenzo, Montagni Cosimo, Paxia Tommaso, Pennabea Matteo, Russo Matteo, Fioravanti Filippo,Santini Dario, Sciarrino Federico, Sela Davide, Vannini Lapo.

ESORDIENTI 2009:

Antonini Gioele, Bagnoli Tommaso, Bini Samuel, Brogna Lorenzo, Cambi Niccolò, Carboncini Mattia, Carpinelli Jacopo, Cecchi Leonardo, Ciampi Cosimo, Falsini Gabriel, Fontanelli Gabriele, Giacomelli Elia, Kamal Yassine, Luci Lorenzo, Marzi Tommaso, Mazzantini Jacopo, Mori Manetti Alex, Morosi Guido, Mulinacci Dario, Napolitano Matteo, Rinaldi Lorenzo, Rivellini Matteo, Ruo Andrea, Scarnicci Samuele, Sostegni Edoardo, Stefani Lorenzo, Tenace Giuseppe, Torino Diego, Trilli Tommaso, Trinci Cosimo, Vegni Filippo, Zazzarino Giovanni.

Fonte: Us Limite e Capraia Asd - Ufficio Stampa