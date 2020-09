Fischietti e vigili del fuoco alla scuola di Ponte a Egola, la protesta dei genitori

Avevano promesso battaglia e così è stato. I genitori degli alunni delle classi quinte della scuola elementare di Ponte a Egola hanno manifestato questa mattina contro la decisione, a loro parere ingiusta, per il compromesso sulla situazione delle aule scolastiche (qui e qui il riassunto della vicenda). Questa mattina i genitori della 5B erano presenti di fronte alla scuola con i fischietti per protestare contro la soluzione optata dal dirigente Aldo Domina. Gli studenti non sarebbero entrati in classe. I genitori della 5C hanno invece chiamato i vigili del fuoco per una verifica strutturale dell'aula assegnata. Come segnalato anche dal sindaco Simone Giglioli, i problemi di spazio hanno riguardato anche una classe seconda che è stata mandata a fare lezione alla scuola materna della vicina frazione di Balconevisi.

