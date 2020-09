A Empoli il libro 'La sanità al tempo del Coronavirus'

Giovedì 17 settembre, ore 17.30, a EMPOLI (presso Pub Birrercole, p.zza G. Guerra, 52) l’Associazione ‘2020 a sinistra’ organizza la prima presentazione nazionale del nuovo libro di Marco Geddes, “La Sanità al tempo del Coronavirus” (Il Pensiero Scientifico, 2020).

Con l’introduzione di Enrico Roccato, partecipano alla discussione con l’Autore, Francesca Torricelli, già direttore Genetica Diagnostica Ospedale Careggi, Eluisa Lo Presti e Mauro Valiani, candidati al Consiglio Regionale.

Il libro non è solo un’appassionata cronistoria dei mesi che abbiamo passati. Al centro del lavoro ci sono alcune domande di bruciante attualità: Qual era lo ‘stato di salute’ della sanità italiana al momento di affrontare questa pandemia? Come l’ha affrontata? Con quale preparazione, quali idee, quali risorse? Cosa abbiamo appreso? Quali iniziative intendiamo promuovere, quali adeguamenti, non solo economici e strutturali, ma anche normativi e concettuali intendiamo adottare

Fonte: Ufficio stampa