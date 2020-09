Ad agosto inflazione in calo a Firenze. È quanto comunica l’Ufficio comunale di statistica, presentando i risultati del calcolo dell’inflazione per il mese di agosto secondo gli indici per l’intera collettività nazionale.

La variazione mensile è +0,2%, mentre a luglio era -0,9%. La variazione annuale è -0,8%, mentre a luglio era -0,7%.

Il carrello della spesa:

I prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dai consumatori ad agosto 2020 sono variati di -0,2%rispetto a un anno fa.

I prodotti a media frequenza di acquisto sono variati di -1,8% rispetto ad agosto 2019. I prezzi di quelli a bassa frequenza sono aumentati di +0,6% su base annuale.

I beni, che pesano nel paniere per circa il 52%, hanno fatto registrare una variazione di -1,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I servizi, che pesano per il restante 48%, hanno fatto registrare una variazione annuale pari a -0,5%.

Scomponendo la macrocategoria dei beni, si trova che i beni alimentari registrano una variazione annuale pari a +0,8%. I beni energetici sono in diminuzione di -10,5% rispetto ad agosto 2019. I tabacchi fanno registrare una variazione +3,0% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

La componente di fondo (core inflation) che misura l’aumento medio senza tener conto di alimentari freschi e beni energetici fa registrare una variazione nulla su base annuale.

La rilevazione locale si svolge normalmente dal 1° al 21 del mese di riferimento su oltre 900 punti vendita (anche fuori dal territorio comunale) appartenenti sia alla grande distribuzione sia alla distribuzione tradizionale, per complessivi 11.000 prezzi degli oltre 900 prodotti compresi nel paniere. Sono poi considerate anche quotazioni di prodotti rilevati nazionalmente e direttamente dall'Istituto Nazionale di Statistica. I pesi dei singoli prodotti sono stabiliti dall’Istat in base alla rilevazione mensile dei consumi delle famiglie e dai dati di contabilità nazionale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa