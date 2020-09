Al via la sistemazione dei lastricati in centro storico

Avranno inizio da via delle Belle, i lavori di ripristino della pavimentazione lastricata che nei prossimi giorni interesseranno il centro storico. In occasione della sistemazione di un tratto fognario in via Tomba di Catilina, l'Amministrazione comunale ha previsto anche il riordinamento e in alcuni casi la sostituzione delle lastre carrabili in pietra forte. Saranno interessate dagli interventi alcuni tratti di via Tomba di Catilina, via San Pietro, via Ripa della Comunità, piazza del Duomo, via della Stufa e via Filippo Pacini.

I lavori consistono nella sistemazione di porzioni di lastricato danneggiate, partendo dalla rimozione della pavimentazione esistente. Le pietre in buono stato saranno riutilizzate, mentre quelle rotte o usurate verranno sostituite. Nel dettaglio, una volta rimosso il lastricato lesionato verrà eseguito uno scavo sottostante in modo da realizzare un massetto di cemento, cioè un piano più stabile e robusto sul quale posizionare le pietre.

Considerata la rilevanza storica e architettonica di alcuni siti, per gli interventi da eseguire in piazza del Duomo e in un tratto di via Pacini, tra l'ospedale del Ceppo e il Palazzo San Mercuriale, è stato necessario richiedere un nulla osta alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici per le provincie di Firenze, Prato e Pistoia.

I lavori sono stati affidati all'impresa F.G.M Costruzioni con sede a Massa e Cozzile (Pt).

MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Durante l'esecuzione dei lavori, dalle 8 di giovedì 17 settembre alle 7 del 21 settembre in via delle Belle (tratto in prossimità dell'intersezione con via Sant'Andrea) sarà vietato il transito. Il percorso alternativo è indicato attraverso via Santa, via Ricciardetto, corso Gramsci e via Sant'Andrea.

