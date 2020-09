App dello studente, l'offerta culturale toscana sullo smartphone

E’ stata lanciata la App Carta dello Studente, un’applicaziome dedicata agli studenti iscritti all’Università di Firenze, all’Università di Pisa, all’Università di Siena e all’Università per stranieri di Siena, che permette di esplorare il panorama di offerte culturali in Toscana.

Dal cartellone di mostre, a quello di concerti, spettacoli di prosa e danza, ai festival organizzati sull’intero territorio regionale, l’utente avrà a disposizione tutte le notizie utili in quel momento.

Potrà profilarsi selezionando il tipo di eventi e le province di suo maggiore interesse e quindi visualizzare ciò che più lo interessa ricevendo notizie push sul proprio smartphone.

Per ciascun evento una scheda riporterà luogo, data e orari, una dettagliata descrizione e le indicazioni per prenotare e acquistare gli eventuali biglietti.

Se l’utente attiva il servizio di geolocalizzazione, la APP fornisce anche indicazioni su come raggiungere il luogo dell’evento con i vari mezzi di trasporto disponibili.

Fra gli eventi in cartellone le proposte degli oltre 70 teatri e 140 musei che hanno aderito alla carta regionale dello studente universitario cui gli studenti universitari possono accedere a condizioni di favore.

Un’iniziativa di grande valore e un’azione concreta, come ha commentato la vicepresidente della Regione e assessora alla cultura, università e ricerca, che va a rinvigorire ulteriormente la carta dello studente. Come già detto in altre occasioni, la carta dello studente è uno strumento importante che si inserisce nelle politiche a favore del diritto allo studio e della cittadinanza studentesca e questa app rafforza il concetto offrendo un servizio ulteriore che, è sicura la vicepresidente, gli studenti sapranno apprezzare.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa