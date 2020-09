Tragedia a Manciano dove un bambino è morto in casa per motivi ancora da chiarire. A chiamare i soccorsi questa mattina, 15 settembre, intorno alle 13.30 i genitori. Inutili i tentativi di rianimare il piccolo da parte dei sanitari inviati dal 118. Sul corpo del bambino non c'erano segni di violenza. Il pm di Grosseto ha deciso di disporre l'autopsia per chiarire la cause della morte. I carabinieri hanno intanto ascoltato i genitori.