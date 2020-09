C'è la maestra di sostegno: il bambino di Pontedera inizia la scuola

Oggi, martedì 15 settembre, è cominciata oggi la scuola per il bambino di sei anni che ieri è rimasto a casa per la mancata assegnazione di un'insegnante di sostegno. La storia dell'alunno, un giovanissimo di Pontedera affetto da sindrome di Down, ieri ha fatto il giro d'Italia e in serata la situazione si è sbloccata con la nomina della docente di sostegno. Il piccolo da settimane non vedeva l'ora di cominciare la sua avventura nella scuola primaria e stamani era seduto regolarmente al suo posto in classe seguito dall'insegnante di sostegno appena nominata.