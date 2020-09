Chiave di Vino, eno-concerto a Vinci

Chiave di Vino, l’originale circuito di eventi eno-musicali dedicato al turismo enoculturale torna sulla scena. Con la voglia di far parlare nuovamente il Territorio per rivelarne tutte le sue più preziose ricchezze e per fargli dire che noi tutti…ci siamo!

Si riparte da Vinci con l’eno-concerto “Il Vino è Rapsodia”. L’appuntamento è per giovedì 17 settembre alle ore 20:45 alla Villa Medicea di Dianella, dimora storica risalente alla fine del XVI secolo utilizzata dai Medici come casino di caccia. Dove lo scorso anno sono state reimpiantate le marze della malvasia di Candia prelevate dalla vigna di Leonardo da lui coltivata a Milano. Un luogo privilegiato per le bellezze naturali che lo connotano e per l’eccellenza delle sue tipicità produttive che Chiave di Vino racconterà attraverso il suo format.

Sarà il M° Paolo Ponziano Ciardi (Conservatorio Cherubini di Firenze) a raccontare che il Vino è Rapsodia, un testo narrante che con i suoi retrogusti e con le sue note olfattive parla del territorio. E che la musica, con i suoi diesis e le sue scale cromatiche, è la voce che dà sonorità ed emozione a questi gusti.

Al violoncello di Martina Bellesi e al violino di Neri Nencini il compito di eseguire le musiche a cui sono stati associati i vini di Villa Dianella. Sarà la briosità di Mozart ad esaltare il bianco ORPICCHIO, saranno le note ascendenti e discendenti di Pachelbel e Vivaldi a descrivere i sentori di MARIAVITTORIA&OTTAVIA, mentre le note di Haendel racconteranno i retrogusti del rosso LE VEGLIE DI NERI.

Il programma musicale sarà anche un momento di grande emozione per ricordare la creatività geniale ed universale del grande M° Ennio Morricone. Una carrellata delle sue più celebri musiche da film sarà il modo più suggestivo per celebrare un poeta che con le sue note ha saputo trasmettere l’eccellenza italiana in tutto il mondo. Un po’ come fanno i nostri Vini, ambasciatori di qualità e di valori identitari del nostro Territorio universalmente riconosciuti.

La serata si concluderà con la visita alle cantine storiche di Villa Dianella in compagnia di Veronica Passerin d’Entrèves che ne racconterà la storia e il futuro.

Tappa importante, questa, per l’Associazione Chiave di Vino, che a Vinci aveva già organizzato lo scorso anno un evento per celebrare un inedito Leonardo nelle sue vesti di viticoltore, agronomo, musicista. Con l’eno-concerto “La Musica è Rapsodia”, organizzato in collaborazione con Villa Dianella e con il Patrocinio del Comune di Vinci, l’Associazione vuole riaffermare il suo impegno a diffondere la cultura del vino per farne uno strumento di promozione al servizio dello sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio. “Da anni lavoriamo per portare i nostri eventi eno-musicali sul territorio, dove ci sia una tradizione da celebrare, una risorsa da valorizzare, per farne un network di energie e di valori condivisi – afferma Susanna Parretti, Presidente dell’Associazione Chiave di Vino - Questo eno-concerto è sicuramente una tappa importante del nostro più ampio progetto Chiave di Vino. Collaborare con un’eccellenza produttiva e culturale quale Villa Dianella, e ottenere il riconoscimento delle istituzioni territoriali che ci supportano in questo nostro impegno è la dimostrazione che stiamo lavorando nella direzione giusta.”.

A tutti i partecipanti alla serata sarà fatto omaggio della tessera associativa Chiave di Vino, che l’Associazione offre per diffondere, a chi ne apprezza le finalità, il nuovo modo di vivere il Territorio.