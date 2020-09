Chiusura campagna elettorale Lega con Armando Siri a Montaione

Mercoledì 16 settembre alle ore 19:30 presso il Casablanca - Garden Bar si terrà la chiusura della campagna elettorale dei candidati della Lega dell’Empolese Valdelsa Susi Giglioli e Damiano Baldini.

“Flat Tax - Prima Le Imprese” sarà il tema della serata. Il Sen. Armando Siri, ideologo della Flat Tax, illustrerà ai presenti i vantaggi della tassa piatta e le sue possibili applicazioni nella realtà nazionale. “Il nostro obiettivo è la Flat Tax con un'unica deduzione fiscale che assorbirà tutte le detrazioni. Vogliamo portare al 15% l'aliquota fino a 55.000 euro di reddito familiare. Ci saranno benefici per 20 milioni di famiglie e 40 milioni di contribuenti. Ci sarà un grande impulso ai consumi e risparmi per 3.500 euro per una famiglia monoreddito con un figlio. C'è l'intenzione di portare nelle tasche 12-13 miliardi di euro”

Ospiti della serata anche il Sen. Stefano Candiani (che nel pomeriggio terrà una conferenza stampa a Empoli per dare opportuni chiarimenti sulla caserma dei Vigili del Fuoco di Petrazzi) e il giornalista de “La Verità” Fabio Dragoni.

Seguirà una cena con i candidati.

Per info e prenotazioni: Francesca 3497927116