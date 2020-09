Colley si unisce al roster della Pallacanestro Empoli

Abbiamo lungamente atteso e valutato diversi nomi per trovare chi fosse l’uomo adatto a ricoprire l’ultimo ruolo scoperto che mancava al roster della nostra C Silver Pallacanestro Empoli e alla fine è stato scelto il forte atleta del Gambia, Abdou Colley, un ragazzone di oltre due metri proveniente dalla Libertas Livorno. Abdou oltre ad essere il centro che mancava alla truppa di Mosi, potrà dare un contributo anche all’Under 20 dato che è un 2001. Arrivato ieri sera per il suo primo allenamento ha dato subito l’impressione di essere un bravo ragazzo, sorridente, cortese, ma soprattutto determinato. Ma lasciamo a lui la parola:

DC – Benvenuto ad Empoli, raccontaci qualcosa di te, dicci chi è Abdou Colley.

AC – Ciao a tutti, sono nato in Gambia a Wellingara il 25 dicembre 2001 e da subito il mio sport preferito è stato il basket e quindi gia’ da piccolo ho frequentato il minibasket nel mio paese. Mi sono poi trasferito in Spagna al Canarias Basket Accademy CBA, dove il mio ex procuratore Luigi Battista e Coach Maurizio Bianchi mi hanno visto giocare e subito notato e convinto a venire a Livorno all’eta’ di 15 anni. Nella citta dei quattro mori ho iniziato con le giovanili della Labronica e Invictus Basket fino all’anno scorso in Libertas. Oltre al basket seguo il calcio e la pallavolo amo la musica rnb e hip hop e se si parla di cucina, vado pazzo per le lasagne!! I miei genitori sono in africa, lontani, anche se mamma la sento tutti i giorni.

DC – Quali sono le tue caratteristiche come giocatore?

AC – Sono un Pivot, che è il mio ruolo principale ma posso anche adattarmi a quattro, posso tirare dalla lunga distanza, amo schiacciare, stoppare l’avversario e saltare piu’ in alto di tutti, sono un giocatore esplosivo e sopratutto molto determinato.

DC – Come hai accolto il nostro invito a giocare in biancoblu?

AC – Sono stato contattato da parte del Direttor Roberto Mencherini e con il mio procuratore Forti ci siamo subito sentiti in sintonia, perchè ho saputo di venire in una società molto seria e ambiziosa con un programma ben preciso mirato a far crescere i giovani e riportare il basket vero, sano e divertente a Ponte a Elsa.

DC – Quale sara’ l’apporto che potrai dare alla squadra ?

AC – L’apporto che necessita per vincere il campionato, visto anche il roster che abbiamo, con giovani interessanti ed elementi di esperienza e di valore, oltre ad uno staff tecnico di primo piano. Sono certo che con l’aiuto di tutti faremo benissimo.

DC – Un saluto ai tuoi nuovi tifosi

AC – Non vedo l’ora di iniziare e di vedervi prima possibile sugli spalti a lottare con noi e gridare “Forza Empoli!”.

Fonte: Pallacanestro Empoli