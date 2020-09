Dà false generalità ai carabinieri, arrestato

Un 53enne è stato arrestato a Pisa. L'uomo, già sottoposto a divieto di dimora per spaccio di sostanze stupefacenti, ha violato la misura più volte, con la conseguenza che il Tribunale di Pisa ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Inoltre nella notte, in via delle Cascine, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un’Audi A3. Insospettiti del comportamento di uno degli occupanti, i militari hanno approfondito gli accertamenti costatando che lo stesso aveva fornito false generalità, essendo destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, dovendo scontare un anno di reclusione per reati contro il patrimonio.

Entrambi gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati condotti presso il carcere Don Bosco.