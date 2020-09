Domenica Leonardiana, raddoppiano gli appuntamenti a Vinci

Dopo il successo dell’edizione estiva, La Domenica Leonardiana, serie di appuntamenti per bambini e famiglie finalizzati alla scoperta dei molteplici aspetti della figura di Leonardo, torna nell’autunno-inverno in versione “Plus”.

Al consolidato appuntamento della seconda domenica del mese si aggiunge, infatti, anche l’ultima domenica, raddoppiando così il numero degli eventi.

In calendario tante novità e alcuni grandi classici: si è già partiti domenica scorsa con la Caccia alle origini Genio per conoscere meglio attraverso enigmi e indovinelli il luogo di nascita di Leonardo, e si proseguirà con il Drago domestico, un evento per i più piccoli nel quale, partendo dallo scherzo giocato da Leonardo ad alcuni suoi amici, i bambini conosceranno la varietà degli animali disegnati dall’artista, per poi creare il loro personale drago.

A grande richiesta viene riproposto il Ponte Geniale: una passeggiata nella natura tanto amata dal Vinciano, durante la quale i partecipanti realizzeranno uno dei ponti da lui immaginati per attraversare piccoli corsi di acqua.

Fra le novità dei mesi invernali L’enigma delle donne di Leonardo, dove scopriremo il segreto degli sguardi, dei sorrisi e la storia delle protagoniste femminili dei dipinti del vinciano e I solidi geometrici dedicato agli studi sulla geometria: partendo dai disegni da lui realizzati per il De divina proportione di Luca Pacioli, i partecipanti potranno conoscere le loro riproduzioni conservate nel museo.

Concludono il programma Il paesaggio del genio, per indagare la natura disegnata da Leonardo nel celebre Paesaggio 8P, anche grazie all’applicazione ISLe presente nella mostra “Leonardo, Anatomia dei disegni” che premetterà di avere l’opera come tra le mani e quindi di osservarla meglio, e Un addobbo geniale nel quale i bambini realizzeranno un addobbo davvero speciale, ispirato agli studi di matematica e geometria di Leonardo.

Tutti i laboratori si svolgono consentendo il distanziamento e il rispetto delle disposizioni anti-COVID previste dalla normativa vigente.

La prenotazione è obbligatoria

PROGRAMMA

Domenica settembre, ore 16.00, casa natale di leonardo

Caccia alle origini del genio alla casa natale di leonardo

Età: 7-14 anni

Domenica 27 settembre, ore 16.00, Museo Leonardiano

Il drago domestico

Età: 4-6 anni

Domenica 11 ottobre, ore 15.30, casa natale di leonardo

Un ponte geniale

Età: 7-11 anni

Domenica 25 ottobre, ore 15.30; museo leonardiano

Giochiamo con la prospettiva

Età: 8-14 anni

Domenica 8 novembre ore 15.00, sezione leonardo e la pittura

L’enigma delle donne di leonardo

Età: 6-11 anni

Domenica 29 novembre ore 15.00 museo leonardiano

Il paesaggio del genio

Età: 7-14 anni

Domenica 6 dicembre ore 15.00, museo leonardiano

Un addobbo… geniale!

Età: 6-11 anni

Domenica 27 dicembre ore 15.00, museo leonardiano

I solidi geometrici

Età: 7-11 anni

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa