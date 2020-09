Elezioni, le info utili per Cerreto Guidi

Domenica 20 settembre dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e Lunedì 21 settembre dalle ore 7,00 alle ore 15,00 si voterà per le elezioni regionali e il referendum costituzionale.

A Cerreto Guidi gli elettori per le Regionali sono 8196 (le donne 4232, gli uomini 3964), per il Referendum sono 7957 + 239 all’estero.

Gli elettori potranno votare nelle 10 sezioni poste in tutto il territorio comunale. In particolare 3 sezioni sono collocate in Via Ildebrandino, alle Scuole Medie. Le altre sezioni sono cosi dislocate: 3 a Stabbia, 2 a Lazzeretto e 2 a Bassa.

E’ necessario presentarsi al seggio, dove è previsto il rispetto di tutte le normative anti Covid, muniti di un documento d’identità in corso di validità e della tessera elettorale.

Il Comune di Cerreto Guidi terrà aperto l'Ufficio elettorale per il rilascio delle Tessere elettorali coi seguenti orari: Venerdì 18 e Sabato 19 settembre dalle 09,00 alle 18,00 con orario continuato; Domenica 20 settembre dalle 7, 00 alle 23,00, con orario continuato; Lunedì 21 settembre dalle 7,00 alle 15,00, con orario continuato. L'accesso è consentito esclusivamente previo appuntamento chiamando l'Ufficio URP allo 0571.906234 oppure l'Ufficio elettorale allo 0571.906204.

Per tutte le informazioni utili sulle elezioni, è infine attiva un’apposita sezione sul sito del Comune di Cerreto Guidi (www.comune.cerreto-guidi.fi.it).