Elezioni Pistoia, tutto quello che c'è da sapere

Sono 73.472 (di cui 38.442 donne e 35.030 uomini) gli elettori pistoiesi chiamati alle urne nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale e per il referendum costituzionale. I 100 seggi dislocati in 34 sedi elettorali comunali resteranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì dopodiché, avranno inizio le operazioni di scrutinio.

Cosa occorre per votare. Per poter votare il cittadino deve presentare al seggio la propria tessera elettorale, insieme a un documento di identità valido. Chi ha cambiato residenza all'interno del comune di Pistoia, dopo le ultime elezioni, dovrà accertarsi di aver ricevuto il tagliando con l’annotazione della variazione dell’indirizzo e di averlo applicato sulla tessera elettorale. Coloro che non l’avessero ricevuto possono rivolgersi all’ufficio elettorale. Per il rilascio del duplicato della tessera elettorale (per smarrimento, furto, deterioramento, termine degli spazi per le votazioni nella tessera) occorre rivolgersi all’ufficio elettorale.

Aperture ufficio elettorale (via Santa). E' aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12. L’ufficio rimarrà aperto, oltre il consueto orario, straordinariamente per la consegna delle tessere elettorali i giorni di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 dalle ore 15 alle ore 18. Nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 settembre resterà aperto ininterrottamente dalle 8.30 alle 18, mentre il 20 settembre sarà a disposizione dei cittadini per l’intero orario di apertura dei seggi (dalle 7 alle 23) e lunedì 21 settembre (dalle 7 alle 15). Visto che l'ingresso all'ufficio elettorale di via Santa ha spazi limitati – temporaneamente - a causa dei lavori di rifacimento del giardino adiacente, si invitano i cittadini a verificare per tempo che la tessera elettorale non sia esaurita e, se necessario, richiederne una nuova quanto prima.

Nuovi iscritti nelle liste elettorali, la tessera arriva a casa. Chi viene iscritto nelle liste elettorali per la prima volta (ad esempio chi diventa maggiorenne, chi acquisisce la cittadinanza italiana, chi trasferisce la residenza da un altro Comune) riceve al proprio domicilio la tessera elettorale. In caso di mancato recapito, la tessera rimane in giacenza all'ufficio elettorale (via Santa), dove può essere ritirata negli orari di apertura. Il ritiro potrà essere effettuato personalmente dall'interessato oppure da una persona da lui delegata tramite richiesta scritta.

Voto assistito. Gli elettori fisicamente impossibilitati a esprimere autonomamente il proprio voto possono richiedere l’assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia, scelto fra gli elettori di un qualsiasi Comune. Per ottenere l’assistenza è necessario, per coloro che non hanno già riconosciuta una invalidità permanente dall’apposita commissione medica, richiedere specifica certificazione all’ufficio di medicina legale dell’Asl.

Servizio di trasporto al seggio per elettori non deambulanti. Gli elettori non deambulanti, privi di autonomo mezzo di trasporto, possono richiedere di essere accompagnati dalla loro residenza o domicilio al più vicino seggio, privo di barriere architettoniche, con successivo ritorno all'abitazione. Il servizio verrà attivato a richiesta e su prenotazione dell'elettore, telefonando dalle 9 alle 12 fino a venerdì ai seguenti numeri: Misericordia di Pistoia 0573 505240, 505302, 505336; Croce rossa italiana di Pistoia 0573 308084 oppure 333-4874312, 334-9992803.

Norme anti-Covid 19. L'elettore dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Questa dovrà essere rimossa, davanti a scrutatori e presidente di seggio, per permettere il riconoscimento, mantenendo in quel caso due metri di distanza di sicurezza. Le mani dovranno essere igienizzate più volte, utilizzando il gel messo a disposizione: all’ingresso, prima di ricevere la scheda e la matita e dopo il voto. Non sarà misurata la temperatura: la responsabilità a non presentarsi, se superiore a 37 gradi e mezzo o in presenza di sintomi da Covid, è affidata al singolo elettore. L’accesso dall’esterno alle sezioni elettorali sarà organizzato, anche con l’aiuto del volontariato, in modo da evitare l’affollamento di troppe persone all’interno dei locali e il rispetto delle distanze. Nei locali e sulle superfici di contatto, ovvero tavoli e cabine, saranno previste periodiche operazioni di pulizia e igienizzazione.

Scrutinio schede elettorali. Lunedì 21 settembre a partire dalle 15, al termine delle operazioni di voto, si procederà con lo scrutinio partendo dal referendum e a seguire le regionali.

Ulteriori informazioni sulle procedure di voto e i servizi attivi sono consultabili sul sito del Comune all’indirizzo http://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/servizi-demografici/elettorale/referendum-e-elezioni-regionali-del-20-e-21-settembre dove, in tempo reale, verranno anche riportati tutti gli aggiornamenti sulle operazioni di scrutinio

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa