Fabio Poli risponde a Lista Cascina Bene Comune

In relazione al comunicato della Lista “Cascina Bene Comune” del 13 settembre, per dovere di trasparenza verso gli elettori, mi preme soltanto chiarire che, a vario titolo, gli anni che mi hanno visto impegnato nel nostro Comune sono 18 e non 40.

La mia permanenza nelle Istituzioni locali, grazie al vasto consenso personale registrato nei mandati in cui sono stato eletto, mi ha consentito di capire la portata reale dei problemi di Cascina mantenendo la serietà di stare sempre dalla parte dei cittadini libero da qualsiasi condizionamento o tornaconto personale.

Rispetto a quanto riportato da una forza “minore” della coalizione che ha in Betti il candidato Sindaco, emerge l'evidente timore della forza maggioritaria, il Partito Democratico, che manda avanti il “servo sciocco” perché la sua inconsistenza negli ultimi quattro anni di Governo a guida Lega, non gli consente di replicare in maniera adeguata alle considerazioni che, in questa campagna elettorale, sto sottoponendo all’attenzione pubblica.

Infine, a tale attacco personale, scomposto e privo di alcuna considerazione politico - programmatica nel merito delle cose scritte, non ho alcuna replica da fare perché un “contenuto non c’è”.

Fonte: Fabio Poli - Ufficio Stampa