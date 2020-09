FdI-Centrodestra per Empoli: mozioni respinte per intitolare via a Oriana Fallaci

Sono trascorsi oggi ben 14 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, una donna fiorentina che si è distinta a livello internazionale nell'ambito della letteratura e del giornalismo, la quale ricordiamo partecipò giovanissima anche alla Resistenza.

Il gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, nelle persone dei suoi consiglieri: il capogruppo Andrea Poggianti, la vice Simona Di Rosa e il coordinatore di zona Federico Pavese, recentemente aveva presentato richiesta al Sindaco e alla Giunta Comunale di Empoli di intitolare uno spazio pubblico verde o una via alla scrittrice e reporter entro la fine del mandato amministrativo o comunque entro la fine del 2024.

Ben tre mozioni consecutive sono state depositate per riscontrare la sensibilità di tutto l'emiciclo consiliare per addivenire ad una proposta unanime, si è svolta altresì una commissione Affari Generali e Istituzionali, ma il PD e la sinistra estrema hanno sempre bocciato la nostra proposta per pura ideologia.

Le posizioni di Oriana Fallaci su vita, famiglia e Islam sono state il discrimine fazioso per un giudizio negativo di un partito di maggioranza ancora ostaggio di un retaggio politico vetero-comunista, in costante prova muscolare con la sinistra estrema per dimostrare chi ancora oggi sia erede genuino di un passato anacronistico.

Se il Comune di Firenze ricorda la Sua benemerita concittadina, prendiamo atto che a Empoli le vie sono intitolate non ai personaggi illustri del nostro tempo, ma solo a chi tra di loro avesse la tessera di partito giusta nella propria tasca.

Fonte: "Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli"