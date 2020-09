Hanno messo a segno almeno 7 colpi: un arresto e sei indagati per rapina a Prato

Oggi, 15 settembre, la squadra mobile di Prato ha smantellato un gruppo criminale che avrebbe messo a segno almeno 7 rapine ai danni di cittadini cinesi. Dopo mesi di indagine, un albanese di 21 anni, incensurato, è stato arrestato mentre un suo connazionale, un pakistano e quattro marocchini - tutti tra i 20 e i 30 anni - sono indagati a piede libero per rapina in concorso.

Dalle ricostruzioni, la banda individuava le vittime, quasi sempre persone cinesi facoltose, e al momento opportuno entrava in azione. La sera del 29 giugno nel quartiere del Macrolotto 0 - la Chinatown pratese - la banda ha colpito due imprenditrici cinesi, sorprese al rientro a casa da almeno tre persone, che pur di impossessarsi di un orologio di lusso (del valore di 10mila euro), soldi in contanti, un telefonino e una borsa firmata, non hanno esitato a picchiare una di loro.

La prima rapina contestata al gruppo risale all'inizio dell'anno, poi un paio di altri colpi e il 'blocco dell'attività' dovuto al lockdown. Le rapine più recenti sono quelle che hanno consentito agli agenti della polizia di ricondurre all'azione di un unico gruppo tutta la striscia criminale.