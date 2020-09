In biblioteca a Castelfranco i libri li scelgono i lettori

È partita la campagna acquisti “Scelti da voi” presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto. I lettori sono chiamati a dare il loro contributo nella selezione dei nuovi libri da comprare.

Massima libertà nelle proposte: è possibile suggerire libri di narrativa o di saggistica, sia da adulti che da bambini e ragazzi. E per chi parteciperà inviando i propri desiderata ci sarà una sorpresa: potranno essere i primi a prendere in prestito il libro consigliato.

Partecipare è semplicissimo, basta telefonare allo 0571487260 o 0571487263, oppure scrivere una mail a biblioteca@comune.castelfranco.pi.it o via Facebook tramite Messenger o commentando i post “Scelti da voi”.

La campagna acquisti avviata dalla Biblioteca è stata possibile anche grazie al contributo del Mibact destinato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria che ha portato nuove risorse.

“Scelti da voi” si rivolge a tutti gli utenti della biblioteca e ha lo scopo di renderli protagonisti nell’incremento della propria collezione libraria.

Dopo il lungo periodo in cui, a causa delle misure di contenimento dei contagi da Covid-19, la Biblioteca ha dovuto interrompere e poi riprendere in maniera ridotta i propri servizi, adesso con questo progetto potranno riallacciarsi le relazioni con i lettori più affezionati.

Una novità: sta per ripartire il circolo di lettura che sarà sdoppiato in due gruppi per rispettare le misure anti-Covid. Il gruppo si riunisce una volta al mese in biblioteca per confrontarsi su un libro letto dai suoi componenti. La partecipazione è libera, per partecipare basta rivolgersi alla biblioteca.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa