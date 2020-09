Investito 80enne a Castelfiorentino, arriva Pegaso

Un 80enne è stato investito da un'auto mentre percorreva in bici via Machiavelli a Castelfiorentino ieri pomeriggio alle 18.30 circa. Per l'incidente è stato necessario chiamare l'elisoccorso Pegaso, oltre a un'automedica e a un'ambulanza della Misericordia locale. I rilievi sono stati gestiti dalla polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Dopo l'atterraggio al campo sportivo, l'eliambulanza ha atteso l'arrivo dell'uomo per il trasferimento al Cto dell'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso.