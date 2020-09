Moda, 21 a casa per chiusura azienda a Certaldo

Il blocco dei licenziamenti non sembra essere un ostacolo per chi decide di chiudere l'azienda e cessa le attività. È quello che è successo alla Lara srl di via delle Regioni a Certaldo, azienda del settore pelletteria al lavoro come conto terzi per i brand di moda. La vertenza riguarda 21 lavoratori avvisati solo dopo qualche giorno dal ritorno dalle ferie. Una bomba pronta a esplodere, quella del settore moda, finora non toccato nemmeno dalla crisi del 2009. Con il lockdown il sistema della moda, della concia di Santa Croce e della pelletteria dell'area di Firenze e Scandicci rischia maggiormente. Il turismo e il mercato, interrotti bruscamente dal lockdown e non ripresi in toto, stanno causando ancora difficoltà, per avvisaglie finora solo percepite grazie al blocco dei licenziamenti e agli ammortizzatori sociali. Il capitale nell'area fiorentina riguarda 45mila occupati e un patrimonio inestimabile di conoscenze. La richiesta della Filcams CGIL ai brand è una scelta di lungimiranza per non favorire imprese che vivono nell'illegalità e che non portano benefici al manifatturiero.

Alla conferenza erano presenti il segretario Cgil Empolese Valdelsa Paolo Aglietti, il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, Massimo Bollini, Giuseppe Dentato e Paolo Luschi per la Filcams.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Elia Billero