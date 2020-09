L'assessore all'istruzione domani visita scuole a Pisa e Livorno

In occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico che apre all'insegna dell'emergenza Covid l'assessore all'istruzione porterà, domani mercoledì 16 settembre, il saluto della Regione agli alunni di due scuole a Pisa e Livorno.

La visita partirà da Pisa, intorno alle 9, dove l'assessore sarà prima in una scuola paritaria e poi all'Istituto comprensivo Galilei (Via di Padule, 35), per poi trasferirsi a Livorno, verso le 12, all'Istituto comprensivo Micheli Bolognesi.

Fonte: Regione Toscana