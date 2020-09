Le ragioni del No, incontro al circolo di Lari

LE RAGIONI DEL NO

Non si taglia la democrazia

Venerdì 18 Settembre 2020 ore 21:30

Circolo Arci di Lari, Via Porta Fiorentina, 1

Un incontro pubblico con Giulio Santini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, organizzato dall'associazione Politico Culturale "La Rossa" di Lari, dal Circolo Arci di Lari e dalla Sezione di Casciana Terme Lari dell'ANPI, per spiegare le ragioni del NO al Referendum costituzionale del 20 e 21 Settembre prossimi.

Per informare più correttamente i cittadini delle serie e preoccupanti conseguenze che porterebbe l'approvazione della nuova riforma e che vengono spesso taciute, a fronte di una facile propaganda dove si parla solo della falsa equazione: meno parlamentari, meno costi, più efficienza.

introducono:

Stefano Liberati (Presidente Ass.ne La Rossa)

Andrea Gorini (Presidente del Circolo Arci di Lari)

Bruno Possenti (Presidente provinciale ANPI Pisa)

interviene:

Giulio Santini (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa)

L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid e sarà obbligatoria la mascherina.

Entrata libera fino a completamento dei posti disponibili.

info 3498488204

Fonte: Ufficio stampa