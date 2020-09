Mano bloccata nel cestello della lavatrice in lavanderia, ferita

Stava inserendo della biancheria nel cestello di una lavatrice in una lavanderia al quartiere ex campo d'Aviazione a Viareggio, ma è rimasta gravemente ferita. La donna,una 60enne si è procurata la semi-amputazione delle dita di una mano perché il cestello si è messo in movimento. Soccorsa, questa mattina, 15 settembre, è stata trasferita con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Careggi a Firenze.

In corso accertamenti per capire il motivo del funzionamento della lavatrice con il cestello aperto.