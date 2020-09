Medico a bordo, crowdfunding per due auto per le cure palliative a casa

Si chiama “Medico a bordo” ed è la campagna crowdfunding, al via oggi, per acquistare due autovetture per l’assistenza domiciliare ai malati gravi e cronici. E’ quella lanciata da FILE (Fondazione Italiana di Leniterapia) grazie al progetto Social Crowdfunders, ideato da Siamosolidali e sostenuto da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Feel Crowd. L'obiettivo economico da raggiungere è di 10mila euro, cui seguirà il raddoppio da parte di Fondazione CR Firenze.

Tutti possono donare: il crowdfunding terminerà il 25 ottobre attraverso il portale Eppela al seguente indirizzo https://eppela.com/medicoabordo. Le autovetture da utilizzare saranno due Kia Picanto bifuel a basso impatto ambientale, dove saliranno i medici di FILE che prestano aiuto al direttamente al domicilio dei pazienti. Le due vetture andranno a sostituire le macchine attuali, in uso ormai da quindici anni.

Per le persone con una malattia inguaribile, poter scegliere di essere assistite a casa è fondamentale. Soprattutto oggi, con il Coronavirus. L’assistenza domiciliare permette di trascorrere le fasi più critiche e delicate del percorso di malattia nella propria abitazione, con gli affetti più cari. Per questo motivo, laddove è possibile, FILE promuove soprattutto l’attività di assistenza domiciliare, orientando e coinvolgendo attivamente la famiglia.

Soprattutto in questo periodo, potenziare l’assistenza domiciliare è per FILE una necessità: a causa del Coronavirus, le richieste di assistenza sono aumentate e il servizio domiciliare è organizzato su un’area molto vasta: le città di Firenze e Prato e le rispettive province, dal Mugello al Chianti Fiorentino, da Vernio a Poggio a Caiano. In pratica, oltre 50 Comuni del territorio.

"Il servizio di Cure Palliative è gratuito e dedicato a prendersi cura di persone con patologie progressive e irreversibili, sia di tipo oncologico che non oncologico - afferma Donatella Carmi, presidente di FILE - Persone che non possono, quindi, riacquistare la salute. Ma, grazie alle Cure Palliative, soprattutto quelle domiciliari, è possibile affrontare la malattia grave in modo dignitoso. FILE si occupa di lenire sofferenze non solo di tipo fisico, attraverso terapie farmacologiche mirate e tecniche fisioterapiche di controllo del dolore, ma anche di tipo emozionale, relazionale e spirituale, attraverso un sostegno psicologico dedicato".

“Il lancio delle campagne di ‘Social Crowdfunders’ è sempre un momento di particolare emozione – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – Da un lato termina il percorso di crescita intrapreso da parte delle realtà non profit che abbiamo accompagnato nella realizzazione dei propri progetti, alle quali voglio riconoscere il merito di essersi messe in gioco partecipando a questa iniziativa. Dall’altro lato, parte ora la grande call diretta ai cittadini che hanno la possibilità di fare in concreto la loro parte nella realizzazione di questi progetti. La Fondazione contribuirà ancora con il raddoppio della cifra raccolta per ogni progetto, una volta arrivati a metà dell’obiettivo prefissato, continuando a portare il suo sostegno a un settore che deve saper guardare con fiducia all’innovazione”.

Fonte: Ufficio stampa