Arriva monitor medico alla Misericordia di Castelfranco

Trascorso il tradizionale riposo estivo, solitamente per molti Settembre rappresenta il mese delle ripartenze ottimiste, dei buoni propositi e dei rinnovi.

Se la Misericordia di Castelfranco di Sotto si trovasse a descrivere il mese settembrino, non alluderebbe però ad alcun nuovo inizio. Infatti, la Confraternita ha sempre mostrato il proprio tangibile impegno sul territorio, sia per fronteggiare l’emergenza data dal COVID-19, sia per proseguire nel compito di prestazione dei servizi ordinari verso la cittadinanza.

Al contrario, la stessa Misericordia assocerebbe sicuramente il mese in corso ad un considerevole miglioramento, resosi indispensabile e doveroso al fine di incrementare l’efficacia ed il valore dei servizi offerti alla popolazione.

Tale miglioramento è stato introdotto dall’arrivo di un monitor multi-parametrico di ultima generazione, acquistato grazie alla generosa donazione di un socio-sostenitore.

Il monitor è un chiaro esempio di come le strumentazioni ed i dispositivi medici siano i principali alleati del personale sanitario. Difatti, il videoterminale, progettato per il monitoraggio dei parametri vitali, consentirà a coloro che presteranno servizio di seguire in tempo reale le condizioni fisiologiche del paziente trattato, permettendo così di fare valutazioni più precise e accurate.

Questa miglioria afferma quindi la Misericordia di Castelfranco di Sotto come realtà attiva, costantemente presente e all’avanguardia.

Fonte: Misericordia di Castelfranco di Sotto