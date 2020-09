Inaugurata la nuova scuola primaria a Montecalvoli

L'amministrazione comunale di Santa Maria a Monte, in collaborazione con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo G. Carducci, ha lavorato assiduamente al fine di garantire a tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale di rientrare a scuola in totale sicurezza.

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, lunedì 14 settembre, è stata inaugurata la scuola primaria di Montecalvoli, alla presenza del Sindaco, dell’Assessore alla scuola e Vicesindaco Manuela del Grande, della giunta comunale, della preside Elena Gabrielli e del parroco don Raimondo.

L’edifico è stato protagonista di un intervento di ristrutturazione per un totale di 230.000 euro. Si è trattato principalmente di un intervento di efficientamento energetico che ha interessato la sostituzione degli infissi dell’edificio, l’isolamento termico della copertura e l’istallazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre sono stati svolti lavori per il rifacimento della facciata e la sistemazione della gronda.

“Quest’anno servirà la collaborazione di tutti per difendere l’educazione dei nostri ragazzi e il loro futuro – dice il Sindaco Ilaria Parrella – Vorrei pertanto augurare buona fortuna a tutti per l’inizio di questo nuovo anno scolastico e ringraziare coloro che hanno lavorato assiduamente per permettere la ripartenza delle attività educative in sicurezza.”

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte