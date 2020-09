Operaio in cassa integrazione spaccia per 'arrotondare': arrestato 38enne

Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri di Carrara perché trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e quasi un etto di hashish, che in parte aveva occultato dentro un nascondiglio ricavato sotto il camino del soggiorno. In un box nel giardino sono invece stati recuperati il resto della droga, insieme al bilancino e al materiale per confezionare le dosi. L'uomo, un operaio in cassa integrazione, ha detto di aver cominciato a vendere droga per arrotondare i magri guadagni della cassa, versione che ha ripetuto anche davanti al giudice durante l'udienza di convalida.Il processo è stato rinviato a metà ottobre.