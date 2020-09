Regionali, il ministro Boccia: "Toscana ha gestito bene emergenza Covid-19. Con Giani stabilità"

"Della Toscana si è parlato poco durante la pandemia. Sapete perché? Perché la rete sanitaria non solo ha retto, ma ha funzionato molto bene. Non c'è stato bisogno di sentire al telefono l'eccellente presidente Enrico Rossi più volte al giorno o chiamarlo di notte per affrontare emergenze drammatiche, come è successo in altri casi, perché la Regione Toscana è stata in grado di adattare con efficienza la propria rete sanitaria all'emergenza Covid-19. La Toscana è stata l'unica Regione del centro nord che, al pari delle Regioni del Sud e del Lazio, ha inviato continuamente operatori sanitari volontari negli ospedali più colpiti del Paese. Quello che i toscani hanno costruito in questi cinquanta anni di storia, dai diritti universali garantiti come sanità e istruzione agli investimenti in cultura e sviluppo sostenibile è sotto gli occhi di tutti. Meritano una guida salda e raccordata al nuovo contesto europeo garantito dal Pd. Con Giani la Toscana avrà stabilità, sicurezza sanitaria e centralità nel Paese e in Europa sulle grandi scelte. Con la Ceccardi caos e conflitti ovunque e su tutto. Non lo merita la Toscana, per la sua storia, non lo meritano i toscani". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a Volterra ad un'iniziativa elettorale del PD con Andrea Pieroni, il candidato del Partito democratico al consiglio regionale della Toscana, e il sindaco di Volterra, Giacomo Santi.