Rimozione di due alberi per interventi urgenti di Acque Spa lungo via Pratale e via Caduti sul Lavoro

Squadre del verde pubblico al lavoro nella giornata di oggi per rimuovere due diversi alberi che, a causa di tagli radicali che si sono resi necessari per interventi urgenti di Acque Spa, non garantivano più la loro staticità e quindi la sicurezza per pedoni e automobilisti. Ad intervenire su entrambe le situazioni è stata EuroAmbiente, società che per conto del Comune di Pisa gestisce la manutenzione del verde pubblico.

Il primo albero oggetto di intervento di taglio è un pino in via Pratale, nei pressi del distributore di benzina, lungo la pista ciclabile. Le radici dell’albero infatti devono essere tagliate per permettere la riparazione di una perdita che si era verificata nella canalizzazione della strada. L’altro intervento – anche in questo caso necessario per permettere la riparazione di una canalizzazione – riguarda un altro pino che si trova in via Caduti sul Lavoro. Gli alberi rimossi verranno sostituiti con nuove piante all’interno dello stesso quartiere, durante il periodo invernale, come previsto dal piano per il rinnovo arboreo del Comune di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa