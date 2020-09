Sanità e scuola, dibattito del Pci con i candidati nell'Empolese Valdelsa

Mercoledì 16 settembre alle ore 21, presso il Circolo ricreativo "Luigi Rossetti", in Via Roma n.2 a Cerreto Guidi, si svolgerà il dibattito "Sanità e Scuola: come prima, peggio di prima? Le proposte del PCI per una Sanità e una Scuola pubbliche e sottratte agli interessi privati". Introdurrà Patrizio Andreoli, della Segreteria Nazionale del Partito Comunista Italiano.

L'iniziativa è stata indetta nell'ambito della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Toscana e per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale. Il PCI candida a Presidente il grossetano Marco Barzanti, consulente aziendale e Segretario Regionale del Partito. I candidati a consigliere del Collegio Firenze 3 (Empolese Valdelsa) sono Vladimiro Spinelli, delegato CGIL RSU "Vibac" di Vinci; Maria Piccicuto, barista del Circolo "Pacchi" di Fucecchio, impegnata nell'ANPI e nelle associazioni per l'affermazione dei diritti della donna; Mauro De Felice, lavoratore precario, ha svolto il servizio civile presso l'ARCI Empolese Valdelsa; Debora Bianchini, lavoratrice in somministrazione, delegata CGIL RSU.

Fonte: Ufficio stampa