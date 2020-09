Scandicci Fiera 2020, nuovo format nel rispetto delle norme anticovid

Una durata più lunga (19 giorni al posto dei consueti 9) e spazi espositivi più contenuti – 8.000 mq, di cui 6.000 al coperto, nei quali le 300 aziende presenti alterneranno a rotazione il proprio stand, con permanenza minima di una settimana: queste le caratteristiche principali del nuovo format di Scandicci Fiera 2020, un evento fondamentale che - nonostante la delicata situazione sanitaria – torna, con tutte le precauzioni necessarie per offrire la massima sicurezza e tranquillità al pubblico e agli operatori.

“La Fiera è un momento importantissimo della vita di Scandicci, che accompagna la crescita della nostra comunità da più di 150 anni – ha detto il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani - quest’anno è stata pensata con modalità completamente differenti per rispettare le norme e mantenere il massimo della sicurezza anticovid.”

Tante le misure adottate per rispettare le nuove norme di sicurezza in tutta l’area fieristica - compresa tra piazza Resistenza, via Luzi, via Francoforte sull’Oder e via Rialdoli - tra le quali: all’esterno dei padiglioni Protezione Civile, Polizia Municipale, personale volontario e personale di vigilanza controlleranno che non si creino assembramenti, coadiuvati da un sistema di videosorveglianza; all’ingresso dei padiglioni sarà rilevata la temperatura corporea e si potrà entrare solo con la mascherina. All’interno sarà continuamente monitorata la capienza degli spazi e il rispetto della distanza interpersonale, saranno presenti percorsi separati per entrata e uscita e un sistema di ricambio forzato dell’aria; colonnine distributrici di gel igienizzante, un’apposita cartellonistica, continui annunci sonori e l’app Fiera365 ricorderanno sempre ai visitatori i comportamenti corretti da mantenere per la sicurezza di tutti.

Questo anno la Fiera di Scandicci apre mercoledì 23 settembre 2020 alle 16.00 e andrà avanti fino a domenica 11 ottobre 2020 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 24.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 24.00.

“L’edizione 2020 sarà organizzata in un periodo lungo più del doppio e su una superficie più che dimezzata, avrà regole e spazi ben definiti con l’obiettivo primo di tutelare la salute di cittadini e operatori, e al tempo stesso di dare un’occasione di lavoro fondamentale in questo momento a tante aziende, soprattutto del territorio. Sarà un evento profondamente diverso dagli anni scorsi, ma abbiamo deciso che sarà lo stesso la Fiera di Scandicci, per l’importanza che ha per tutti noi non interrompere la nostra tradizione più forte. Mettiamo il massimo dell’impegno per la tutela della salute dei cittadini, che è condizione imprescindibile, e per andare avanti nel miglior modo possibile con il lavoro e la vita della nostra comunità”, ha detto ancora il Sindaco Sandro Fallani.

Sosteniamo le imprese e in questo caso anche il Comune di Scandicci in questa coraggiosa manifestazione, che vede il ritorno di imprese e cittadini a un contatto diretto, ha detto il vice presidente della Camera di Commercio di Firenze Niccolò Manetti. Noi siamo, ha aggiunto, al servizio delle imprese siamo qui per aiutare l’economia a ripartire.

Scandicci Fiera 2020 ospita inoltre un ricco programma di appuntamenti culturali comprendente un'edizione speciale de Il Libro della Vita.

Grazie all’app ufficiale Fiera365 il visitatore avrà sempre a disposizione tutte le informazioni su Scandicci Fiera: potrà visionare l’elenco degli espositori presenti, consultare il programma e registrarsi agli eventi, ricevere in tempo reale alert sulla sicurezza e sui corretti comportamenti, conoscere la mappa della Fiera, orari di apertura e tutte le informazioni pratiche.

L’edizione 2020 della Fiera di Scandicci sarà all’insegna del digitale e della tecnologia: gli eventi in programma, accessibili su prenotazione tramite l’app, saranno trasmessi in streaming in multipiattaforma – per poter essere seguiti anche virtualmente; la nuova piattaforma Fiera365 offre inoltre alle aziende espositrici la possibilità di avere a disposizione una vetrina online visibile tutto l’anno, anche una volta finita la Fiera.

Ormai consolidata l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità di Scandicci Fiera: oltre all’aver eliminato le stoviglie di plastica monouso per quanto riguarda somministrazioni e punti ristoro, in questa edizione sarà ridotto anche l’uso della carta – il catalogo non sarà più stampato, ma solo in versione digitale. I visitatori potranno scaricarlo sul proprio smartphone o consultarlo sull’app e sul sito scandiccifiera.it.

Fonte: Ufficio stampa