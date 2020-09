SCE, doppio incontro per l'Empolese Valdelsa

Doppio appuntamento di campagna elettorale domani, 16 settembre 2020, per i candidati di Sinistra Civica Ecologista (lista in appoggio al candidato di centro sinistra Eugenio Giani).

Alle ore 14 incontro on line sulla pagina facebook di Sinistra Civica Ecologista https://www.facebook.com/SinistraCivicaEcologistaEmpoleseValdelsa sul tema “Salute e Ambiente” tra i candidati locali Eluisa Lo Presti e Fabio Mangani, e alcuni interlocutori qualificati, in particolare: Maurizio Brotini (della segreteria regionale CGIL), Enrico Roccato (SLOW FOOD Empoli), Paolo Sordi (Fondazione I Care di Fucecchio). Sarà l’occasione per illustrare le principali proposte sui temi della Salute e dell’Ambiente e confrontarsi sulle proposte del nostro programma, in particolare su quelle che riguardano il territorio dell’empolese valdelsa. Sarà possibile inviare domande tramite l’evento https://www.facebook.com/events/332628757980690

Alle ore 18, presso la Casa del Popolo Circolo Arci di Montelupo “Il Progresso” in via Rovai 43, i candidati Maria Grazia Pasqualetti e Mauro Valiani avranno un incontro sulle proposte in ambito sanitario e sociale “Per una regione che si prende cura delle persone”. All’incontro parteciperanno Paolo Aglietti (segretario CGIL di zona), e Roberto Burberi (segretario SPI CGIL di Montelupo e Capraia e Limite). L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del covid, con distanziamento e utilizzo di mascherine.