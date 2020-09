Settantenne si perde a cercare funghi, salvato in nottata

I vigili del fuoco dei comandi di Prato e Pistoia sono intervenuti ieri sera per la ricerca di un uomo di circa 70 anni, che nel pomeriggio di ieri si era recato a cercare funghi nella zona di Torri, al confine tra le province di Prato e Pistoia. L'uomo non è riuscito a raggiungere la propria autovettura prima che facesse buio rischiando di perdersi e a quel punto Il figlio, non vedendolo rientrare al punto di ritrovo convenuto, ha allertato i soccorsi. Rintracciato e geolocalizzato mediante la strumentazione in dotazione alle sale operative 115, il personale vigilfuoco ha raggiunto l'uomo, che è stato condotto fino al luogo dove stazionava l'ambulanza per poi essere visitato dal personale sanitario. La persona, in buone condizioni, non ha necessitato di ricovero. Oltre al personale del 118 era stato allertato anche il personale del soccorso alpino.