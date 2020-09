Testai (FI) contro Spinelli: "Si disinteressa delle strade di Fucecchio"

Proprio in questi giorni il Sindaco Spinelli si è reso protagonista di episodi che dimostrano ancora una volta, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che lui pensa soltanto alla sua carriera politica, e ben poco importa delle reali problematiche che affliggono i Fucecchiesi.

Infatti è un “campione” nel fare propaganda politica (pur non potendo in veste istituzionale) ed a organizzare comizi in tempi record (meno di 24 ore secondo dichiarazioni di candidati a lui vicini), un po meno ad attuare i programmi di manutenzione stradale (quel grande piano delle manutenzioni) che risalgono addirittura al programma del primo mandato (2014).

Vorrei ricordare a Spinelli che è pagato dai cittadini tutti sinistra e destra per amministrare e non perdere il suo tempo nella propaganda politica (che può benissimo fare nei ritagli di tempo come qualsiasi attivista).

Se avesse dedicato ai problemi della viabilità comunale, lo stesso della cura della sua immagine istituzionale, oggi avremmo sicuramente una situazione migliore, invece ci sono strade come ad esempio, via di Burello e via Ramoni, che presentano in più tratti cedimenti di carreggiata e dissesti vari, così come purtroppo molte altre strade comunali sia delle frazioni che del capoluogo, con relativi marciapiedi colabrodo, non per ultima p.zza Vittorio Veneto, in attesa da anni anch'essa di conoscere il proprio destino dopo lo scempio subito sempre per mano di Spinelli & C.

Un discorso a parte voglio fare per via Montebono con una frana che costringe da anni al senso unico alternato; e che come dimostrano le foto rischia di allargarsi impedendo di fatto al transito tale tratto.

Il verificarsi di tali ipotesi sarebbe devastante per i cittadini che la utilizzano, costringendoli a percorsi alternativi più gravosi, ma quel che è peggio costringerebbe i mezzi di soccorso come le ambulanze a affrontare in caso di necessità percorsi più lunghi chilometricamente e di tempo per raggiungere le abitazioni; proprio quelle più vicine alla frana, e quando si tratta di emergenze, si sa il tempo è preziosissimo.

Voglio fare un invito a Spinelli, distribuisca meno volantini e lavori di più e meglio per il territorio... non vorrà essere complice di sciagure che tutti ci auspichiamo mai avvengano.

Il Capogruppo FI Fucecchio - Simone Testai