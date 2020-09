Vita autonoma di persone con disabilità: pronto il bando 'InAut' della SdS Pistoiese

E' pronto l'avviso pubblico della Società della Salute Pistoiese “Indipendenza e Autonomia – InAut” per favorire la vita autonoma delle persone con disabilità. “Questo bando prevede misure di sostegno per la crescita e il miglioramento dell'autonomia – spiega la presidente della Società della Salute Pistoiese, Anna Maria Celesti -, in particolare con specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento lavorativo, così come per le funzioni genitoriali e della vita domestica e di relazione”.

Beneficiari del bando - Possono presentare domanda per la partecipazione al progetto esclusivamente le persone con disabilità, capaci di esprimere la propria volontà, direttamente o attraverso un amministratore di sostegno. Requisiti per l'accesso al bando sono il compimento di 18 anni di età, una invalidità non inferiore al 100% ed essere residenti sul territorio della Società della Salute Pistoiese, ossia in uno dei comuni di Pistoia, Quarrata, Agliana, Montale, San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese e Marliana.

Obiettivi progettuali e risorse - La domanda deve riportare almeno un obiettivo progettuale, un progetto di vita redatto direttamente dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno, il piano economico coerente con il progetto e deve contenere, per ciascun obiettivo, la quantificazione delle risorse. Il progetto presentato deve avere una durata minima semestrale e non può avere una durata superiore ai 12 mesi.

Domanda di partecipazione - La domanda deve essere presentata entro il termine ultimo del 14 ottobre con le seguenti modalità: consegnata a mano alla Società della Salute Pistoiese, Viale G. Matteotti 35, Pistoia; spedita tramite raccomandata A/R indirizzata a Società della Salute Pistoiese, Viale G.Matteotti 35, Pistoia con indicazione sulla busta della dicitura “contiene domanda di partecipazione all’avviso per l’intervento inaut”; inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: sdspistoiese@postacert.toscana.it.

Risorse disponibili e contributo erogabile - Per questo avviso pubblico sono disponibili complessivamente 127.900 euro e sono finanziati i progetti idonei, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per ciascun progetto è erogabile un contributo massimo mensile pari a 1.800 euro, per un importo complessivo massimo annuale pari a 21.600 euro.