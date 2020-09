Animali selvatici, contributo del Comune di Montespertoli al Cras Semia

Il Comune di Montespertoli è da sempre al fianco del Centro Recupero Animali Selvatici Semia curato dalla Dott.ssa Donatella Gelli: il centro sta crescendo e sta ampliandosi e la collaborazione con il comune è sempre più stretta.

La Giunta Comunale ha quindi deciso di rimodulare il contributo già deliberato concedendo subito 5.223,20 € per far fronte alle spese sostenute dal centro. Va ricordato che il centro svolge una funzione importante per la tutela della fauna selvatica in stretto contatto con l'unità di veterinaria della ASL Toscana Centro.

Allo stesso tempo Comune e Associazione si stanno muovendo per portare avanti il progetto urbanistico per l'ampliamento futuro del centro mettendo a punto tutta la parte progettuale.

Visto che il CRAS Semia collabora anche con tanti comuni limitrofi il Comune di Montespertoli si è proposto per fare da capofila per sottoscrivere una convenzione che coinvolga anche i Comuni del Chianti Fiorentino e dell'Empolese-Valdelsa.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa