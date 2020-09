Bando microinnovazione digitale, presentazione domande dal 17 settembre

Aprirà il prossimo 17 settembre il bando ‘Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese. Microinnovazione digitale delle imprese’. Come sottolineano gli assessori regionali alle attività produttive e alla presidenza l’obiettivo è dare un aiuto a tutte le micro piccole e medie imprese toscane colpite dall’emergenza sanitaria nell’acquisto di servizi innovativi destinati a favorire processi di trasformazione digitale. La dotazione complessiva è di 10 mln di euro: 8 per il settore manufatturiero e 2 per quello commerciale e turistico.

Il bando si inserisce nell’ambito del Por Fesr 2014-2020, il soggetto gestore è Sviluppo Toscana Spa. Destinatari sono le Mpmi toscane (compresi i liberi professionisti) in forma singola o associata (ATS, ATI, Rete- Contratto) e le reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi e Società consortili.

Ad agosto è stato aggiornato il Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane, inserendo una specifica sezione sui servizi digitali e tutta una serie di indicazioni orientative circa le caratteristiche di alcuni servizi di supporto alla trasformazione digitale. Il costo totale del progetto deve essere compreso tra i 7.500 ed i 100mila euro. Tra le spese ammissibili: acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione digitale, di servizi di sostegno all'innovazione compreso i canoni relativi a piattaforme software, di personale altamente qualificato. L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed erogato sotto forma di voucher.

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Sviluppo Toscana, a partire dalle ore 9 del 17 settembre 2020 fino ad esaurimento risorse (e comunque fino al prossimo 15 novembre in attesa dello stanziamento in bilancio delle risorse derivanti dalla riprogrammazione del Por Fesr Toscana 2014-2020). Tutti i dettagli ed il testo completo del bando sono consultabili sul sito regionale e su quello di Sviluppo Toscana.

Fonte: Regione Toscana