Inaugurata l'installazione 'Bodies in Alliance' a Volterra

È stata inaugurata, sabato 12 settembre, Bodies in Alliance, l'installazione di Marinella Senatore che, insieme a Studio per opere bidimensionali, rappresenta la Toscana nel progetto “Una boccata d’arte” realizzato da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua. All'iniziativa di arte contemporanea, presentata alla Pinacoteca Civica di Volterra, hanno partecipato l'artista Marinella Senatore, il curatore Fabrizio Paperini della Galleria Continua, il sindaco Giacomo Santi, l'assessore alle Culture Dario Danti e l'assessora al Turismo Viola Luti.

"Bodies in Alliance, citazione dalla filosofa Judith Butler, racchiude in sé il concetto di comunità e di alleanza sociale e sentimentale. - dichiarano l'assessora al Turismo Viola Luti e l'assessore alle Culture Dario Danti - Una frase che in questo momento storico assume un significato di grande valore perché ci invita a riflettere sull'importanza delle relazioni umane e sulla necessità di cercare possibili connessioni intellettuali e fisiche."

È stata la stessa artista a sottolineare come l'interazione di cittadini e turisti con l'opera abbia innescato un vero e proprio processo partecipativo che è alla base della concezione artistica di Marinella Senatore.