Scuole nel Cuoio, 325mila euro da Crédit Agricole e Fondazione CRSM

Dopo la prima campanella, per le scuole arrivano notizie importanti nel Comprensorio del Cuoio. Da Crédit Agricole e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato arrivano 325mila euro per la riapertura degli istituti: è stato infatti sottoscritto un accordo straordinario con i sindaci di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Santa Croce sull'Arno, Montopoli in val d'Arno e Santa Maria a Monte.

L'intesa permette ai comuni di provvedere a quegli interventi indispensabili per il rientro in classe nei nidi, nelle elementari, medie e superiori del territorio. I 325mila euro cofinanzieranno l'adeguamento delle scuole, l'acquisto di beni per la riapertura e andranno a 'aiutare' quei servizi connessi all'attività scolastica. Tutto, ovviamente, rispettando le vigenti norme di sicurezza.

Gli stessi sindaci (Simone Giglioli, Gabriele Toti, Alessio Spinelli, Giulia Deidda, Giovanni Capecchi e Ilaria Parrella) avevano inviato nei giorni scorsi una lettera congiunta a CA e Fondazione CRSM per chiedere un sostegno in vista dell'anno scolastico 2020-21. Ecco che la risposta è arrivata e sono stati stanziati fondi per mezzi di trasporto, lavori edili, adeguamento dei servizi igienici, aree verdi e molto altro ancora.

"Ci siamo interrogati su cosa potevamo fare, la risposta ce la hanno data i sindaci ed è stata una delle migliori. Siamo orgogliosi di poter dare una mano al territorio, crediamo nell'educazione" ha detto Massimo Cerbai di Crédit Agricole. Per Fondazione CRSM ha parlato Antonio Guicciardini Salini: "Diamo un contributo reale a questa zona. Siamo contenti anche di aver potuto agire in sinergia con le istituzioni. L'istruzione è un bene primario".

Soddisfatti i primi cittadini dei sei comuni che potranno beneficiare dell'intervento: "La scuola ha subito uno dei blocchi maggiori e per più tempo. La ripartenza è diventata una priorità, l'idea di finanziare e mettere risorse per i comuni è bellissima e di sensibilità da parte di due istituzioni importanti. È una bella prova di unione, speriamo sia il continuo di un percorso che porti il Comprensorio a avere l'importanza che merita".

I 325mila euro saranno suddivisi tra i sei comuni. Circa 70mila per le scuole di Santa Croce, quasi 35mila per Santa Maria a Monte, 78mila circa per San Miniato, poco meno di 42mila per Montopoli, 42mila per Castelfranco e poco più di 58mila per Fucecchio.

Gianmarco Lotti