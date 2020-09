Coronavirus, ritardi nella refertazione dei tamponi. L'Aoup: "Risolta la criticità"

In merito ad alcune segnalazioni pervenute sui ritardi nella refertazione dei tamponi per la ricerca del Sars-Cov2, l'Aoup chiarisce che nei giorni scorsi ci sono state alcune difficoltà nel reperimento delle plasticherie di laboratorio necessarie alla processazione dei campioni ma che sono state risolte per cui, in queste ore, verrà recuperato l'arretrato in modo che, entro la notte, la processazione sarà riallineata con le tempistiche previste.

Fonte: Aou Pisa