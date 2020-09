Didattica digitale: due bandi dell’Università di Firenze per l’assegnazione di schede, dati, modem e tablet

C’è tempo fino a lunedì 19 ottobre per partecipare ai due bandi promossi dall’Università di Firenze per potenziare la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti e sostenere quanti si trovano in difficoltà a causa del divario digitale. Il primo bando è dedicato alle matricole e prevede, oltre alla possibilità di ricevere 450 schede SIM dati, anche un modem Router LTE o in alternativa un Tablet, in base alla disponibilità dei dispositivi. Il secondo bando, riservato agli studenti iscritti agli anni successivi al primo, prevede la distribuzione di 1.350 schede SIM dati e, anche in questo caso, la possibilità di scegliere un modem Router LTE o un Tablet. Tutti i prodotti saranno offerti in comodato d’uso per due anni. Le informazioni per partecipare al bando sono disponibili online.

Fonte: Università degli Studi di Firenze