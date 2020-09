Elezioni Regionali Castelfiorentino, le info per votare.

Doppio appuntamento elettorale per il prossimo fine settimana per gli elettori di Castelfiorentino. Allo scopo di favorirne la partecipazione, per esprimere il voto per il referendum costituzionale confermativo sul taglio dei parlamentari e per la scelta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale, il Comune di Castelfiorentino comunica i servizi approntati per l'occasione.

Quando si vota – A differenza delle ultime elezioni, il prossimo fine settimana le urne resteranno aperte due giorni e precisamente: domenica 20 settembre dalle ore 7 del mattino fino alle ore 23 della sera e lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7 del mattino fino alle ore 15 del pomeriggio.

Dove si vota – Per queste consultazioni elettorali, e in applicazione di un apposito protocollo nazionale sanitario e di sicurezza antiCovid, è stata confermata la necessità di trasferire i seggi delle frazioni come segue:

all’Istituto Superiore F. Enriques (Viale Duca d’Aosta, 65) i seggi n. 14 (Cambiano), n. 16 (Castelnuovo d’Elsa) e n. 17 (Dogana, ricomprendente anche gli elettori di Granaiolo);

al plesso Tilli dell’Istituto Comprensivo (Via Battisti, 7/A) il seggio n. 18 (Petrazzi).

Per l'imminente appuntamento elettorale, i seggi sono quindi così ubicati:

Plesso Tilli dell’Istituto Comprensivo (n. 4 accessi): seggi n. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15 e 18

Istituto Superiore Enriques (n. 2 accessi): seggi n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17

Trasporti speciali – Con il trasferimento provvisorio dei seggi delle frazioni nel capoluogo, sono stati organizzati servizi speciali di trasporto rivolti agli elettori dei seggi trasferiti: da Castelnuovo e Dogana istituite, la domenica, n. 6 corse straordinarie in andata dirette all’Istituto Enriques (tre la mattina e tre il pomeriggio e altrettante al ritorno), mentre il lunedì mattina il servizio di trasporto pubblico locale garantirà due corse in andata e due al ritorno. Servizio di trasporto gratuito anche per gli elettori di Granaiolo e Cambiano con 6 corse straordinarie la domenica in andata dirette all’Istituto Enriques (tre corse la domenica mattina e tre la domenica pomeriggio e altrettante al ritorno), e per gli elettori di Petrazzi diretti alla Scuola Tilli (due corse la domenica mattina e due la domenica pomeriggio e altrettante al ritorno). In giornata sul sito istituzionale saranno disponibili tutti gli orari, mentre manifesti appositi saranno collocati nelle adiacenze delle sedi originarie.

Voto assistito - Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto possono avvalersi dell’aiuto di un accompagnatore di loro scelta, iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune italiano. Per il cosiddetto voto assistito, è necessario esibire l’apposita certificazione medica, rilasciata gratuitamente da medici incaricati che saranno disponibili presso il distretto sanitario (via Pavese n. 4) sabato 19 e domenica 20 settembre (ore 9.30-10.30). Gli elettori affetti da cecità e muniti del tesserino possono presentarsi con l'accompagnatore direttamente al seggio. Gli elettori ai quali nella scheda elettorale è stato già apposto negli anni scorsi il timbro AVD, possono presentarsi con l'accompagnatore direttamente al seggio.

Elettori disabili – Gli elettori disabili che non siano in grado di raggiungere il seggio elettorale e non abbiano possibilità di accompagnamento possono usufruire del servizio di trasporto organizzato dal Comune. Per usufruire del servizio trasporto disabili, è necessario prenotarsi al n. 0571 686355 o tramite email a elettorale@comune.castelfiorentino.fi.it. Per motivi organizzativi, stante il periodo di emergenza Covid, è richiesta la prenotazione entro sabato 19 settembre ore 13.00.

Tessera elettorale – Chi avesse smarrito la tessera elettorale o ne avesse esaurito gli spazi può chiedere il duplicato all'Ufficio Demografico e elettorale nei seguenti giorni e orari: fino a giovedì 17 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (sono già state rilasciate circa 400 nuove tessere negli ultimi dieci giorni!), venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00, domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 21 settembre dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Oltre alla tessera elettorale, sarà possibile richiedere il tagliando adesivo da apporre sulla stessa a seguito di variazione di indirizzo di residenza, nonché la carta di identità elettronica, ai fini del riconoscimento dell'elettore al seggio. Si ricorda che per l’accesso a tali servizi non occorre l’appuntamento, necessario invece per gli ulteriori adempimenti dell’Ufficio Demografico, in ragione delle misure antiCovid.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile comunque contattare l’Ufficio Elettorale Comunale (0571.686355, elettorale@comune.castelfiorentino.fi.it).

Risultati in tempo reale – Fin dall’inizio degli scrutini ( alla chiusura dei seggi, lunedì 21 settembre ore 15.00, si procederà allo scrutinio del referendum e a seguire quello per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale) sarà possibile seguire i risultati in tempo reale sul sito del Comune di Castelfiorentino (www.comune.castelfiorentino.fi.it).

Questi i link diretti per seguire sul sito del Comune i risultati:

http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/cc/elezioni/menu2020.htm (referendum e regionali)

http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/cc/elezioni/menu2020ref.htm (solo referendum)

http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/cc/elezioni/menu2020reg.htm (solo regionali)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa