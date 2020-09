Firenze piange Fino Fini, ex medico della nazionale e anima di Coverciano

All'età di 92 anni è scomparsa una figura simbolo di Coverciano, Fino Fini. In passato è stato medico della nazionale di calcio e ha partecipato a molte spedizioni azzurre, tra cui il Mondiale 1982 e l'Europeo 1968, entrambi vinti.

Firenze è in lutto per uno dei suoi personaggi calcistici più importanti. Proprio Fini è stato ideatore del Museo del Calcio a Coverciano, oltre a essere stato presidente della Fondazione omonima. La famiglia farà sapere prossimamente le disposizioni per il funerale.