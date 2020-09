Fungaiolo si perde a Casoli: salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti intorno alle ore 18 per soccorrere un fungaiolo che si era perso in località Casoli, nel comune di Bagni di Lucca. L'allarme è stato dato dallo stesso alla SO 115 fornendo le coordinate di dove si trovava. La ricerca è stata complicata dalla geografia impervia dei luoghi e dalla distanza dov'è stata raggiunta la persona, circa 4 Km di dal punto di partenza. È stato allertato anche l'elicottero VF di Bologna che è stato fatto rientrare appena il disperso è stato raggiunto dalla squadra VF di terra.