Un hospice per Empoli, inaugura la struttura per le cure palliative

La Rsa di via Volta a Empoli diventa il primo hospice per le cure palliative nella zona dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio. Oggi è stato inaugurato l'Hospice San Martino, a nome del santo patrono delle cure palliative che taglio in due il suo mantello per condividerlo con un mendicante malato. La struttura è dotata di 10 camere singole con portafinestra sul giardino esterno, un ambulatorio per il day hospital (perché "dall'hospice si può anche uscire", com'è stato affermato in conferenza) e un ampio soggiorno. Per la 'conversione' sono stati destinati dall'Asl Centro per l'immobile di proprietà del Comune ben 650mila euro. Oltre all'équipe di medici, infermieri e oss sono previste figure come lo psicologo e l'assistente sociale. Perché Empoli aveva bisogno di questa struttura?

"Le cure palliative a domicilio sono ben funzionanti da anni - spiega il dottor Piero Morino, direttore del coordinamento Asl Centro cure palliative -, serviva una struttura residenziale. Quando sono arrivato ho visto che in via Volta c'era già tutto, una struttura concepita come gli hospice di tutto il mondo. Non abbiamo voluto una struttura isolata in un bosco ma in città".

L'hospice viene vista come una struttura per il fine vita, ma Morino e lo staff di tutta l'Asl Centro vuole dare un'altra lettura alla questione. "Chi viene in hospice è consapevole che la malattia non può essere curata, ma in hospice si possono fare tante belle cose, si ritrovano parenti, ci si raccoglie. Si gestisce questa fase della vita con un sistema che si adatta alle necessità di ogni singolo. Non ci sono orari come in ospedale, è tutto estremamente personalizzato. Si può vivere dignitosamente secondo il modo in cui si è vissuto finora. Il coronavirus ci ha insegnato che le persone degenti in ospedali e gli ospiti delle Rsa hanno passato mesi da soli senza rapporti. L'ospedale non può dare risposte di questo tipo. Il ricovero serve anche per dare sollievo alle famiglie in una fase difficile".

La struttura di Empoli inoltre 'avvicina' questo tipo di servizi alla popolazione del territorio, che finora dovevano servirsi dell'hospice La Limonaia di Lamporecchio, delle Oblate di Firenze Careggi o della sede dell'ospedale Torregalli.

