Il benvenuto dell'Abc Castelfiorentino a Giulia Talluri

Giovane, preparata e pronta a mettere l’esperienza maturata durante il suo percorso universitario e direttamente sul campo al servizio dell’Abc Castelfiorentino. Diamo ufficialmente il benvenuto a Giulia Talluri, fisioterapista che affiancherà Ciro Orabona nella stagione ormai alle porte.

Giulia, in realtà, ha fatto il suo ingresso al PalaBetti già durante lo scorso campionato, anche se da quest’anno il suo impegno sarà molto più rilevante. Sarà lei, infatti, a sostituire Samuele Manetti che, per motivi di lavoro, è stato costretto a lasciare il suo incarico, pur dando la propria disponibilità a proseguire la collaborazione con l’Abc per quanto conciliabile con il lavoro.

A Giulia, dunque, il nostro benvenuto in casa Abc, augurando a lei e all’intero staff medico (composto, lo ricordiamo, da Ciro Orabona, Giulia Talluri, Samuele Manetti e dal responsabile medico Claudio Firenzani) buona stagione e buon lavoro.

Fonte: ABC Castelfiorentino