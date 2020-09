Un intero complesso residenziale a Pisa, costituito da 16 appartamenti, è risultato inagibile dopo le verifiche strutturali dei vigili del fuoco. L'area si trova in zona aeroporto, in via F.lli Antoni. Le famiglie sono in corso di allontanamento. Sono in corso ulteriori verifiche ed il recupero dei beni di prima necessità. Sul posto anche Polizia municipale di Pisa e Protezione civile.