La voce dei cacciatori, Fratelli d'Italia visita il Padule

Lunedi scorso sopralluogo al Padule di Fucecchio per ascoltare amatori e cacciatori sulla necessità di valorizzare quest’area e visita ad un’eccellenza manifatturiera di Fucecchio come la conceria Banti, insieme al nostro deputato On. Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia.

Ad accompagnarlo i candidati regionali di zona Vittorio Picchianti, Francesca Peccianti e Mario Di Rienzo, il coordinatore provinciale Claudio Gemelli, i consiglieri comunali di zona Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Leonardo Rossi e dirigenti locali del partito di Giorgia Meloni come Fabio Calugi.

Fonte: Ufficio stampa