Moriolo, concluso l'intervento di 2,3 km di Acque

Concluso l'intervento di Acque relativo alla sostituzione di oltre 2,3 chilometri di rete in via Volterrana a San Miniato. L'obiettivo è quello di migliorare il servizio per tutte le utenze di Moriolo, eliminando il rischio di perdite su un tratto di rete datato e, per questo, soggetto a rotture piuttosto frequenti. Questo intervento permette il risanamento dell'acquedotto: adesso, infatti, si eviteranno quegli abbassamenti dei livelli di acqua contenuta nel deposito e dovuti alle perdite sulla rete e, grazie alla nuova condotta, aumenterà sensibilmente la portata verso l’impianto. L'ottimale funzionamento del deposito garantirà quindi un ulteriore miglioramento del servizio anche per i territori vicini, come Balconevisi, Genovini e Corazzano.

E come promesso, al termine di questo intervento, l'amministrazione darà il via alle operazioni di asfaltatura della corsia interessata dai lavori, in modo da metterla in sicurezza anche in vista della stagione invernale. Non sarà possibile estendere i lavori a tutta la carreggiata perché sull'altra corsia sta per iniziare un intervento di Toscana Energia di sostituzione della condotta del gas, al termine del quale sarà completato l'asfalto anche sull'altra corsia.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa